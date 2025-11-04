Βγήκαν τα εισιτήρια με ΑΠΟΕΛ

Από την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, στις 10:00, διατίθενται τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου στο στάδιο ΓΣΠ και θα αρχίσει στις 19:00.

Διάθεση Εισιτήριων

Ισχύει η ταξιθέτηση των εισιτηρίων του αγώνα και των εισιτηρίων διαρκείας.Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων

Green Boutique Νήσου (Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571) – Τηλ: 22104848

Green Boutique Παπανικολή (οδός Παπανικολή 5) – Τηλ: 22104848

Green Boutique Λεμεσού (Αγίας Σοφίας 50, 3065 Κάτω Πολεμίδια) – Τηλ: 25020613

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων

Green Boutique Παπανικολή και Νήσου

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

Τετάρτη και Σάββατο 09:00 – 14:00

Green Boutique Λεμεσού

Τρίτη – Παρασκευή | 15:30 – 19:30

Online Ticketing:

Τρίτη από τις 14:00 μέχρι την Κυριακή η ώρα 19:45

Ταμεία Γ.Σ.Π:

Κυριακή | 17:00 – 19:00

Τρόποι Πληρωμή

Green Boutique Παπανικολή, Νήσου, Λεμεσού και Ταμεία ΓΣΠ: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτ

Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

*Οι κάτοχοι Εισιτήριου Διαρκείας που θα παρευρεθούν στον αγώνα θα επιβραβευθούν με 10 βαθμούς.

*Οι κάτοχοι εισιτηρίου αγώνα που θα παρευρεθούν στον αγώνα και έχουν λογαριασμό στο σύστημα των εισιτηρίων θα επιβραβευθούν με 5 βαθμούς.

Οι τιμές των εισιτηρίων: