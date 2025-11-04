ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πένθος στη Σερβία: Προπονητής πέθανε την ώρα του αγώνα, έκλαιγαν οι παίκτες

Σοκ και οδύνη στο ποδόσφαιρο της Σερβίας, καθώς ο προπονητής της Ραντνίτσκι, Μλάντεν Ζίζοβιτς κατέρρευσε στο γήπεδο την ώρα αγώνα κι έχασε τη ζωή του σε ηλικία 44 ετών.

Το ποδόσφαιρο της Σερβίας πενθεί για τον αδόκητο χαμό του προπονητή της Ραντνίτσκι, Μλάντεν Ζίζοβιτς! Ο 44χρονος τεχνικός ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε στο 22΄κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στη Μλάντοστ για αγώνα της Super Liga, με τους ποδοσφαιριστές να μαζεύονται γύρω του σοκαρισμένοι.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο και τα ιατρικά επιτελεία για να τον συνεφέρουν, δίχως όμως επιτυχία. Γρήγορα πάρθηκε η απόφαση να διακομισθεί στο νοσοκομείο, τη στιγμή που ο ρέφερι έδωσε εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι παρά το γεγονός πως πολλοί ποδοσφαιριστές δεν είχαν καταφέρει ακόμα να συνέλθουν από το σοκ.

Τελικά ο Ζίζοβιτς κατέληξε στο νοσοκομείο και η είδησή του θανάτου του έγινε γνωστή στο 40΄του αγώνα, με τον διαιτητή να αποφασίζει την οριστική διακοπή της αναμέτρησης και τους παίκτες και των δυο ομάδων να σωριάζονται στο έδαφος με δάκρυα στα μάτια!

Ο Ζίζοβιτς ήταν Βόσνιος προπονητής με παρελθόν μεταξύ άλλων στην Ζρίνσκι και την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με την οποία μάλιστα είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League το 2024.

