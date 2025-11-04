Η ώρα της μεγάλης επιστροφής του Τρεντ στο Άνφιλντ! (πρόγραμμα)

Άλλοι θα θέλουν πολύ να τον ξαναδούν εν δράσει κι αν είναι με άλλη φανέλα. Άλλοι θα του έχουν κρατήσει κακία για την αποχώρηση από τη Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι, ώστε να εκπληρώσει το ποδοσφαιρικό όνειρο όλων με την παρουσία στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Και κάπου εκεί ήρθε η μοίρα να… γελάσει και να στείλει άμεσα τον Τρεντ πίσω στο «Άνφιλντ» ως αντίπαλο, με την επίσκεψη των «μερένγκες» στον τόπο όπου ο ΤΑΑ έμαθε ν’ αγαπά και να υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο το κόκκινο στην καριέρα του.Το σούπερ ματς της Λίβερπουλ με τη «βασίλισσα» ξεχωρίζει στην πρώτη μέρα διεξαγωγής της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, όπως επίσης μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η κόντρα της Παρί με την Μπάγερν Μονάχου, με αμφότερες στους 9 βαθμούς και στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας λόγω και του σκοραρίσματος.

Η Άρσεναλ καλείται να περάσει από την Πράγα για να συνεχίσει το δικό της εντυπωσιακό σερί, η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη έχει ταξιδέψει στο Τορίνο για το ματς με τη Γιουβέντους που έχει «πληγές», ενώ η Τότεναμ υποδέχεται την Κοπεγχάγη έπειτα από τη χειρότερη εμφάνιση της σεζόν στο ντέρμπι με την Τσέλσι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Τρίτη 04/11

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:45)

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (22:00)

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

Τότεναμ – Κοπεγχάγη

Τετάρτη 05/11

Καραμπάγκ – Τσέλσι (19:45)

Πάφος – Βιγιαρεάλ

Άγιαξ – Γαλατασαράι (22:00)

Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι

Μάντσεστερ Σίτι – Μπορούσια Ντόρτμουντ

Μαρσέιγ – Αταλάντα

Μπενφίκα – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μπριζ – Μπαρτσελόνα

Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

