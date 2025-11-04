ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φουλ ο Αγκουζούλ, νοκ άουτ ο Φαμπιάνο!

Τα νεότερα με τους δύο τραυματίες στην Ομόνοια

Σύμφωνα με τη τελευταία ενημέρωση, ο Αγκουζούλ ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και βρίσκεται στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ για το ευρωπαϊκό ματς με την Λωζάνη. 

Αντίθετα ο Φαμπιάνο έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης και δεδομένα θα απουσιάσει από το εκτός έδρας ματς της Πέμπτης. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου θα αξιολογείται καθημερινά μέχρι και το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. 

Όσον αφορά τους Άιτινγκ και Κουλιμπαλί συνεχίζουν το δικό τους πρόγραμμα παραμένοντας εκτός. 

