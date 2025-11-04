Φουλ ο Αγκουζούλ, νοκ άουτ ο Φαμπιάνο!
Τα νεότερα με τους δύο τραυματίες στην Ομόνοια
Σύμφωνα με τη τελευταία ενημέρωση, ο Αγκουζούλ ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και βρίσκεται στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ για το ευρωπαϊκό ματς με την Λωζάνη.
Αντίθετα ο Φαμπιάνο έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης και δεδομένα θα απουσιάσει από το εκτός έδρας ματς της Πέμπτης. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου θα αξιολογείται καθημερινά μέχρι και το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.
Όσον αφορά τους Άιτινγκ και Κουλιμπαλί συνεχίζουν το δικό τους πρόγραμμα παραμένοντας εκτός.