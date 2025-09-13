«Διάλειμμα» για σεφτέ, περιμένοντας απαντήσεις!

Φεύγει ή μένει ο Λοΐζου; Πάει δανεικός ή όχι ο Στεπίνσκι; Θα ενισχυθεί κι άλλο η Ομόνοια; Αυτά ήταν τα θέματα που απασχόλησαν κυρίως τους Ομονοιάτες τις προηγούμενες ημέρες, όμως σήμερα οι πράσινοι έχουν και αγώνα. Στις 19:00 φιλοξενούν στο ΓΣΠ τον Ακρίτα και θέλουν οπωσδήποτε να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί και να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στη φετινή σεζόν (σ.σ. στον πρώτο τους αγώνα είχαν ηττηθεί από τον Εθνικό στο Δασάκι. Εξάλλου, το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ έχει αρκετά υψηλούς στόχους στην τρέχουσα σεζόν και οποιαδήποτε απώλεια σε τέτοια παιχνίδια αποτελεί τεράστια τροχοπέδη στην επιδίωξή τους.

Το σημερινό παιχνίδι ανοίγει έναν κύκλο με συνεχόμενα και απαιτητικά παιχνίδια για την ομάδα της Λευκωσίας, σε Κύπρο και Ευρώπη. Μέχρι το τέλος του μήνα θα δώσει άλλα τρία παιχνίδια για το πρωτάθλημα, καθώς ακολουθεί την Τετάρτη (17/09) το εξ αναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στην ΑΕΚ (17/09), επίσης στο στάδιο της πρωτεύουσας, κι έπειτα θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ (22/09), προτού πάει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (28/09) για να παίξει με την Ανόρθωση. Ακολούθως θα κάνει αρχή στη League Phase του Conference League με την αναμέτρηση με τη Μάιντς στις αρχές Οκτωβρίου (02/10).

Σίγουρος απόντας από τα πλάνα του Μπεργκ για να αντιμετωπίσει την ομάδα της Χλώρακας είναι ο Γιόβετιτς, ο οποίος μετά τον τραυματισμό σε παιχνίδι της Εθνικής του θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 3-4 εβδομάδες. Εκτός έμεινε και ο Λοΐζου και αναμένεται η επίσημη θέση για να ξεκαθαρίσει τον λόγο της απουσίας του.