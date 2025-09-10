Η ξεκάθαρη πρόθεση της Ομόνοιας για τον Λοΐζου

Δεν επιβεβαιώνεται από πλευράς Ομόνοιας ότι είναι τελειωμένη η μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου στη Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως παρουσιάζεται σε Μέσα του Ισραήλ (διαβάστε ΕΔΩ). Δημοσιεύματα μάλιστα που... προχώρησαν και με ποσά, τα οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Αυτό που βγαίνει από πλευράς της ομάδας της Λευκωσίας είναι ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία ενώ η ξεκάθαρη πρόθεση είναι να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Κύπριου εξτρέμ το οποίο ολοκληρώνεται με το τέλος της τρέχουσας σεζόν και να μείνει για πολλά χρόνια ακόμη στον σύλλογο.

Οι συζητήσεις με τον Λοΐζου να εντατικοποιηθούν με την επιστροφή του από την Εθνική (έχουν πάρει ρεπό οι διεθνείς την Τετάρτη) ώστε να ξεκαθαρίσει σύντομα, Και αυτό που βγαίνει από τα ενδότερα είναι πως σκοπός δεν είναι να πωληθεί, ακόμη και αν το αντίτιμο είναι ικανοποιητικό αλλά η ομάδα να παραμείνει δυνατή με την παραμονή του καθώς πρόκειται για έναν παίκτη πρώτης γραμμής.

Θυμίζουμε ότι χθες ο Λοΐζου επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα του εξωτερικού, είναι δεδομένη η επιθυμία του να αγωνιστεί εκτός Κύπρου, όμως αυτό δεν μεταφράζεται ότι θα γίνει αυτή τη στιγμή. Και σε μία πόλη και χώρα με τις δικές τις ιδιαιτερότητες λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, όλα εξαρτώνται και από τις προθέσεις του ποδοσφαιριστή που δεν έκρυψε ποτέ την που επιθυμία του παίκτη είναι να παίξει στο εξωτερικό.