Ένα σωρό αλλαγές από Μπεργκ για τη μάχη στο Δασάκι

H υπερπροσπάθεια της Πέμπτης και η πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ, ήταν λογικό να φέρει διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα της Ομόνοιας για τη μάχη κόντρα στον Εθνικό.

Και έκανε πολλές ο Χένινγκ Μπεργκ. Συγκεκριμένα νέα πρόσωπα είναι οι Χαμάς, Ντιουνκού, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάνης. Για τον πρώτο είναι και ντεμπούτο στο φετινό μαραθώνιο.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Χαμάς, Μάριτς, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάνης, Νεοφύτου.