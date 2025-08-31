Ένα σωρό αλλαγές από Μπεργκ για τη μάχη στο Δασάκι
Με εφτά νέα πρόσωπα θα προσπαθήσει να αποδράσει με το διπλό η Ομόνοια.
H υπερπροσπάθεια της Πέμπτης και η πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ, ήταν λογικό να φέρει διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα της Ομόνοιας για τη μάχη κόντρα στον Εθνικό.
Και έκανε πολλές ο Χένινγκ Μπεργκ. Συγκεκριμένα νέα πρόσωπα είναι οι Χαμάς, Ντιουνκού, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάνης. Για τον πρώτο είναι και ντεμπούτο στο φετινό μαραθώνιο.
Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Χαμάς, Μάριτς, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάνης, Νεοφύτου.