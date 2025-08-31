LIVE: Εθνικός Άχνας - Ομόνοια 0-0

Πάντα οι αναμετρήσεις στο Δασάκι ανάμεσα σε Εθνικό Άχνας και Ομόνοια έχουν σασπένς, με τους πράσινους φυσικά να έχουν την ετικέτα του φαβορί για τη νίκη.

Στις 19:00 λοιπόν οι δύο ομάδες αναμετρώνται για το πρώτο τους τρίποντο, με τους γηπεδούχους φυσικά να έχουν ήδη ένα ματς στο νέο μαραθώνιο (0-0 με Ακρίτα) και τους πράσινους να μπαίνουν τώρα στον... χορό αφού το ματς της 1ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ είχε αναβληθεί.

Με κεκτημένη ταχύτητα οι πράσινοι θέλουν να μπουν ιδανικά στο νέο μαραθώνιο και να πάνε στη διακοπή στα πάνω τους ενώ το συγκρότημα του Μαρτίνς θα επιδιώξει το μπαμ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

12΄ - Πρώτη καλή φάση για την Ομόνοια, με τον Τούμπα να στέλνει κόρνερ το πλάγιο σουτ από τον Χατζηγιοβάνη.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Ψάλτης, Λομοτέι, Μπάχανακ, Οφόρι, Κονφέ, Aγγελόπουλος, Γκονζάλες, Μασάδο, Μπρένο, Αντερέγκεν.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Χαμάς, Μάριτς, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάνης, Νεοφύτου.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 11΄ Αντερέγκεν /-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας