ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Εθνικός Άχνας - Ομόνοια 0-0

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Εθνικός Άχνας - Ομόνοια 0-0

Με... κεκτημένη ταχύτητα οι πράσινοι στο Δασάκι με την Αχνιώτικη ομάδα να έχει τις δικές της πιθανότητες.

Πάντα οι αναμετρήσεις στο Δασάκι ανάμεσα σε Εθνικό Άχνας και Ομόνοια έχουν σασπένς, με τους πράσινους φυσικά να έχουν την ετικέτα του φαβορί για τη νίκη.

Στις 19:00 λοιπόν οι δύο ομάδες αναμετρώνται για το πρώτο τους τρίποντο, με τους γηπεδούχους φυσικά να έχουν ήδη ένα ματς στο νέο μαραθώνιο (0-0 με Ακρίτα) και τους πράσινους να μπαίνουν τώρα στον... χορό αφού το ματς της 1ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ είχε αναβληθεί. 

Με κεκτημένη ταχύτητα οι πράσινοι θέλουν να μπουν ιδανικά στο νέο μαραθώνιο και να πάνε στη διακοπή στα πάνω τους ενώ το συγκρότημα του Μαρτίνς θα επιδιώξει το μπαμ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

12΄ - Πρώτη καλή φάση για την Ομόνοια, με τον Τούμπα να στέλνει κόρνερ το πλάγιο σουτ από τον Χατζηγιοβάνη.

  • Ξεκίνησε ο αγώνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Ψάλτης, Λομοτέι, Μπάχανακ, Οφόρι, Κονφέ, Aγγελόπουλος, Γκονζάλες, Μασάδο, Μπρένο, Αντερέγκεν.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Χαμάς, Μάριτς, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάνης, Νεοφύτου.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 11΄ Αντερέγκεν /-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟ: Tιμές σε Μπογκαντίνοφ από τον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - ΑΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mε αλλαγές η ενδεκάδα του Καρσέδο στο ΓΣΠ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η εντεκάδα του Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVE: Εθνικός Άχνας - Ομόνοια 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος Πιάστρι στην Ολλανδία, εγκατάλειψη για Νόρις και πανωλεθρία για Ferrari - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

AUTO MOTO

|

Category image

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος-Ρουμανία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπανούλης: «Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο που θέλω, έχουμε να αποδείξουμε πολλά ακόμη»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Νέα «σφαλιάρα» για την Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικοποιήθηκε η άφιξη του Ντέσερς στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Οι επιλογές Ιδιάκεθ για τον ντέρμπι στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ένα σωρό αλλαγές από Μπεργκ για τη μάχη στο Δασάκι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα της ΑΕΛ στην «Αρένα»

ΑΕΛ

|

Category image

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Γιάννης και Ντίνος ενθουσίασαν τη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τι έμεινε να κάνει;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη