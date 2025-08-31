Ομόνοια: Πληροφορίες για τα εισιτήρια και την προσέλευση στο Δασάκι

Η Ομόνοια ενημερώνει τους φιλάθλους της ενόψει της αποψινής εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Εθνικό Άχνας στο στάδιο «Δασάκι».

Αναλυτικά:

Παραθέτουμε πληροφορίες μας για τους φιλάθλους μας που θα βρεθούν απόψε στο Δασάκι για την αναμέτρηση με τον Εθνικό.

Στις 17:30 ανοίγουν οι είσοδοι και τα ταμεία του γηπέδου.

Τα εισιτήρια είναι στα 20 ευρώ το κανονικό, 10 ευρώ το μαθητικό και 2 το παιδικό.

Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο.

Κατά την είσοδο θα υπάρχει:

έλεγχος εισιτηρίου και κάρτας φιλάθλου

σωματικός έλεγχος

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.