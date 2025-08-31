ΒΙΝΤΕΟ: Νέα «σφαλιάρα» για την Σίτι!

Μετρούσε 13 ήττες. Είναι η πρώτη ήττα του Ρόδρι ως βασικός στην Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι, μετά από 2,5 χρόνια. Είναι ένα τεράστιο απόγευμα για την Μπράιτον, η οποία σε ματς – φωτοτυπία με το περσινό, κέρδισε τους «πολίτες» με 2-1! «Χαμός» στο «Άμεξ», ετοιμάζονται για ντεμπούτο υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις οι Τζίμας και Κωστούλας, σε επίπεδο πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα, η Γουέστ Χαμ πήρε τεράστιο «διπλό» επί της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0 και είδε τον Πακετά να… φιλάει το σήμα, δείχνοντας παραμονή!

Μία τεράστια νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι πανηγύρισε η Μπράιτον στο «Άμεξ», με τους «γλάρους» να επικρατούν με 2-1 της Μάντσεστερ Σίτι, σε ένα παιχνίδι – φωτοτυπία με το περσινό!

Γιατί το λέμε αυτό; Διότι, όπως και πέρυσι, η Μπράιτον είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ, έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και γύρισε το παιχνίδι με τις αλλαγές του Φαμπιάν Χούρτζελερ!

«Μαγική» ανατροπή στο «Άμεξ», μετά από ένα πολύ καλό πρώτο μέρος για τη Μάντσεστερ Σίτι και ένα… αρνητικό για την Μπράιτον. Έμεινε πίσω στο σκορ από τον Νορβηγό, δεν δέχθηκε δεύτερο τέρμα και μπήκε στην «επανάληψη» αποφασισμένη να γυρίσει το ματς.

Ισοφάρισε, αρχικά, με το πρώτο γκολ του Τζέιμς Μίλνερ μετά από έξι χρόνια στην Premier League, από το σημείο του πέναλτι. Το έκανε με χέρι ο Νούνιες, το κέρδισε ο Ντανκ και ο Μίλνερ αφιέρωσε το γκολ του στον Ντιόγο Ζότα!

Πίεσαν από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι, δεν φοβήθηκαν διόλου και ανταμείφθηκαν για τη λογική τους στο 89ο λεπτό. Ο Γκρούντα πέρασε τον Τράφορντ, έκανε το 2-1 και ακολούθησε… χαμός στο «Άμεξ», για την πρώτη νίκη της Μπράιτον στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο!

Το σκορ, μάλιστα, ήταν πιο κοντά στο να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, αν δεν ήταν στο γήπεδο ο Τράφορντ. Ό,τι ακριβώς μπορεί δηλαδή να πει κάποιος και για τον Σελς, που έκανε καίριες επεμβάσεις στο Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ, αλλά εν τέλει, είδε την ομάδα του να χάνει με 3-0.

Ο Μπόουεν έκανε το 1-0 στο 84’, ο Πακετά το 2-0 στο 88’ με πέναλτι, για να φιλήσει το σήμα της ομάδας του και να δείξει πως ενδέχεται να παραμείνει στο «Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου».

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Κάλουμ Γουίλσον, ο οποίος πανηγύρισε για πρώτη φορά με τη Γουέστ Χαμ και έδωσε… ανάσα στον Γκρέιαμ Πότερ!

england365.gr