Οριστικοποιήθηκε η άφιξη του Ντέσερς στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Το SDNA σας ενημέρωσε πως ο Σίριλ Ντέσερς είναι ο «εκλεκτός» του Ρουί Βιτόρια για την θέση του βασικού επιθετικού, με τον Νιγηριανό στράικερ να δίνει σήμερα το τελευταίο του παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής της Ρέιντζερς.

Ο Ράσελ Μάρτιν επιβεβαίωσε μετά το τέλος του ντέρμπι με την Σέλτικ πως ο Ντέσερς θα αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο, με την άφιξή του στην Αθήνα να οριστικοποιείαι για τις 02:10, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Αύριο ο παίκτης θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

sdna.gr