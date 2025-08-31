Πάει... αεράτη στο Δασάκι και με ξεκάθαρο στόχο η Ομόνοια

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ύπουλη αποστολή για την ομάδα του Μπεργκ που αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Να κλείσει ιδανικά μία ονειρική εβδομάδα που τη βρήκε να προκρίνεται στη League Phase του Conference θέλει η Ομόνοια που κάνει... πρεμιέρα εντός των τειχών σε μία δύσκολη έδρα, όπως είναι το Δασάκι και απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως είναι ο Εθνικός Άχνας.

Στις 19:00 οι παίκτες του Χένινγκ Μπεργκ καλούνται να... προσγειωθούν, να μην παρασυρθούν από τις χαρές και τα πανηγύρια και να πάρουν το πρώτο τρίποντο στι φετινό μαραθώνιο καθώς είχε αναβληθεί το ματς της 1ης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΚ.

Πάει... αεράτη η Ομόνοια στο Δασάκι και με ξεκάθαρο στόχο. Άλλωστε ο στόχος του πρωταθλήματος είναι αυτός που ενδιαφέρει και για να φτάσει στην πηγή, παιχνίδια σαν το σημερινό, οφείλει να τα κερδίζει. Σίγουρα δεν είναι εύκολη η αποστολή της, έχει όμως και την ποιότητα αλλά και την ετοιμότητα να αποδράσει με το διπλό και να πάει στη διακοπή για ανάσες, με απόλυτη ηρεμία.

Στην αποστολη ο Χένινγκ Μπεργκ συμπεριέλαβε, τόσο τον Μαέ όσο και τον Αγκουζούλ. Τους δύο δηλαδή νεοφερμένους παίκτες. Αντίθετα εκτός έμεινε για λόγους αποφόρτισης ο Γιόβετιτς. Είναι αντιληπτό πως κάποιες αλλαγές θα γίνουν από τον Νορβηγό τεχνικό με τους Στεπίνσκι, Κούσουλο, Ντιουνκού, Χατζηγιοβάνη αλλά ίσως και τον Σίμιτς, να παίρνουν φανέλα βασικού σε σχέση με τη μάχη της Πέμπτης κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ.

Διαβαστε ακομη