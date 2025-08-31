ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σπανούλης: «Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο που θέλω, έχουμε να αποδείξουμε πολλά ακόμη»

Τα όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά την εντυπωσιακή νίκη της Εθνική μας επί της Γεωργίας.

Η Εθνική μας ομάδα πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Γεωργία, πανηγυρίζοντας την επιβλητική νίκη με σκορ 94-53, για την 3η αγωνιστική του ομίλου της στο Ευρωμπάσκετ!

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «γαλανόλευκης», Βασίλης Σπανούλης, στάθηκε στα θετικά στοιχεία που έδειξε σήμερα η ομάδα μας, στα περιθώρια βελτίωσης που έχουν οι διεθνείς μας, αλλά και στο πάθος που έχει ο Γιάννης και τα άλλα παιδιά να φέρουν μια επιτυχία στη χώρα μας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Πιστεύω πως κάναμε ένα βήμα μπροστά, βελτιώσαμε την εικόνα μας σε ριμπάουντ και αιφνιδιασμό. Μοιράσαμε την μπάλα, είχαμε 28 ασίστ, μπορούσαμε και παραπάνω, είχαμε καλές αποστάσεις. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε ακόμη περιθώρια βελτίωσης, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε. Μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, αλλά θέλουμε να προετοιμαστούμε για τις επόμενες μάχες μας».

«Φτάνουμε στο επίπεδο που θέλω, δεν είμαστε ακόμη εκεί. Βλέπουμε πολύ βίντεο, έχτισα την ομάδα με βάση τη φιλοσοφία μου, ώστε να έχει δημιουργούς, παίκτες που κόβουν, όλοι παίζουν άμυνα. Έχουμε πολλά όπλα και μπορούμε να είμαστε επικίνδυνοι».

«Σέβομαι τον κόουτς Τζίκιτς, εκείνος σκέφτεται την ομάδα του κι εγώ τη δική μου. Δεν μας νοιάζει τι κάνει ο αντίπαλος, αλλά πώς θα βελτιωθεί η ομάδα μου και αυτό κάναμε σήμερα».

«Όλοι στην Ελλάδα άρχισαν να παίζουν μπάσκετ εξαιτίας του Γκάλη, του Φασούλα, του Χριστοδούλου, του Γιαννάκη… Η δική μου γενιά πήρε τρία μετάλλια και τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα γενιά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει να είναι εδώ και αγαπά την ομάδα».

«Σήμερα είμαι ευχαριστημένος από την συμπεριφορά και την προσπάθειά μας στα ριμπάουντ. Καταφέραμε να βρούμε 19 πόντους στον πρωτεύοντα αιφνιδιασμός και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

«Ευχαριστώ τον Ρούντι για τα καλά του λόγια. Όταν έχτισα την ομάδα είχα στο μυαλό μου πώς θέλω να παίζουμε. Ήθελα να έχω τους κατάλληλους παίκτες γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Έχουμε σουτέρ, ριμπάουντερ, δημιουργούς, αμυντικούς… Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο που θέλω, έχουμε να αποδείξουμε πολλά ακόμη. Πρέπει να προετοιμαστούμε, να γίνουμε καλύτεροι και σε κάποιες στιγμές να παίζουμε καλύτερα στα ριμπάουντ και το τρανζίσιον».

