Θρίαμβος Πιάστρι στην Ολλανδία, εγκατάλειψη για Νόρις και πανωλεθρία για Ferrari - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren κατέκτησε τη νίκη στο Γκραν Πρι της Ολλανδίας και αύξησε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα οδηγών στους 34 βαθμούς, εκμεταλλευόμενος την ατυχία του ομόσταυλού του, Λάντο Νόρις.

Σε έναν αγώνα γεμάτο δράμα, όπου αμφότεροι οι οδηγοί της Ferrari εγκατέλειψαν έπειτα από ξεχωριστά ατυχήματα, η McLaren φαινόταν έτοιμη να πετύχει το πέμπτο διαδοχικό της 1-2 – ισοφαρίζοντας Ιστορικό ρεκόρ – μέχρι που η ατυχία χτύπησε τον Νόρις.

Ο Βρετανός ενημέρωσε μέσω ενδοεπικοινωνίας ότι μύριζε καπνό στο κόκπιτ, και τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στον 65ο από τους 72 γύρους, με καπνούς να βγαίνουν από το πίσω μέρος του μονοθεσίου του.

Ο Μαξ Φερστάπεν, παρά την προσπάθειά του μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με τη Red Bull, ενώ ο Γάλλος νεοφερμένος της Racing Bulls, Ιζάκ Χαντζάρ, πανηγύρισε έξαλλα την πρώτη του παρουσία στο βάθρο της Φόρμουλα Ένα, κατακτώντας την τρίτη θέση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Όσκαρ Πιάστρι – 309

2. Λάντο Νόρις – 275

3. Μαξ Φερστάπεν – 205

4. Τζορτζ Ράσελ – 184

5. Σαρλ Λεκλέρ – 151

6. Λιούις Χάμιλτον – 109

7. Κίμι Αντονέλι – 64

8. Άλεξ Άλμπον – 64

9. Νίκο Χούλκενμπεργκ – 37

10. Ισάκ Χάτζαρ – 37

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ