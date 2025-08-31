Απόλυτη Λίβερπουλ με μια μαγική στιγμή από τον Σόμποσλαϊ στο ντέρμπι με την Άρσεναλ!

Η Λίβερπουλ κατάφερε με μια έμπνευση του Σόμποσλαϊ να πάρει όλους τους βαθμούς από το ντέρμπι με την Άρσεναλ.

Παρά το γεγονός πως οι Πρωτάθλημα πήραν τα πάνω τους στο ματς για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όταν έδειξαν πως ήθελαν το παιχνίδι, είχαν τον τρόπο και την ευφυέστατη εκτέλεση φάουλ από τον «Σόμπο» ώστε να πανηγυρίσουν και να πάνε στη διακοπή των πρωταθλημάτων με το 3x3.

Η Άρσεναλ δεν βρήκε τρόπο στο μεγαλύτερο δικό της καλό διάστημα στο «Άνφιλντ» να οδηγήσει την μπάλα προς τα δίχτυα, ο Άλισον στις πολύ λίγες στιγμές που χρειάστηκε ήταν σταθερός και οι «κόκκινοι» είχαν προειδοποιήσει από το 60' με το ορθά ακυρωθέν γκολ του Εκιτικέ για οφσάιντ.

Ο Ράγια είχε χάσει την μπάλα, ο νέος επιθετικός της Λίβερπουλ σκόραρε, αλλά υπήρχε παράβαση. Δέκα λεπτά αργότερα και πιο συγκεκριμένα στο 83', ο Σόμποσλαϊ - που γι' ακόμα ένα ματς έπαιξε ως δεξιός μπακ και μια εβδομάδα νωρίτερα είχε κάνει τη μαγική προσποίηση για το γκολ του Ενγκουμόχα στο 90'+10' - με μαγική εκτέλεση φάουλ έγραψε το τελικό 1-0.

Βέβαια, στο 90'+6' ίσως ο μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού να ήταν και τυχερός σε φάση που φάνηκε η μπάλα να χτυπάει στο χέρι του, εντός περιοχής...

