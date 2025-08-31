Άνιση μάχη με την Ισπανία και βαριά ήττα για την Εθνική

Η Ισπανία επικράτησε με 91-47. Από τους νικητές αναδείχθηκε MVP ο Γουίλι Ερναγκόνμεθ με 19 όντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από την ομάδα μας ο Γουίλις είχε πολύ καλή εμφάνιση με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Η ομάδα μας ξεκίνησε βλέποντας «στα μάτια» την Ισπανία, και με τρίποντο του Γούλις το παιχνίδι ήταν ισόπαλο (5-5) στο 2’. Οι αντίπαλοι ανέβασαν τη διαφορά παίρνοντας προβάδισμα 8 πόντων, έπειτα από το τρίποντο του Ερναγκόνμεθ στο 7’ (17-9).

Στη δεύτερη περίοδο η Κύπρος έπαιζε περισσότερο αμυντικά, ενώ κατάφερε να μειώσει σε 28-15 στο 15’, με τον Ηλιάδη. Οι καλαθοσφαιριστές του Λειβαδιώτη αγωνίζονταν με πάθος και αγωνιστικότητα, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου. Εντυπωσιακό ήταν το τρίποντο του Ηλιάδη στο 28’ που μείωσε σε 60-29.

Οι Ισπανοί είχαν πολύ καλή άμυνα και δεν άφηναν περιθώρια στην ομάδα μας να ολοκληρώνει τις επιθέσεις της. Η ομάδα του Σκαριόλο ήταν ανώτερη ποιοτικά, έχοντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος του αγώνα και πήραν τη νίκη με 91-47.

Τα δεκάλεπτα: 19-9, 41-17, 70-29, 91-47

Ισπανία (Σέρχιο Σκαριόλο)

Πουέρτο 8(1), Ντε Λαρέα 3, Πραντίγια 4, Σεντ-Σουπέρι 9(1), Λόπες-Αροστέγκι 2, Αλδάμα 8(2), Μπριθουέλα 8(2), Γουίλι Ερναγκόνμεθ 19(1), Γιούστα 12(4), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 9(3), Πάρα 5(1), Σίμα 4

Kύπρος (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Λοϊζίδης, Σιμιτζής, Πασιαλής 4, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 7 (1), Χριστοδούλου 9(1), Γιούνγκ 2, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας 2, Γουίλις 16 (2), Στυλιανού 5 (1)