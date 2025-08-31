Το πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (31/08)
ΓΗΠΕΔΟ
Διαλέξτε και δείτε, από όλα έχει το... μενού!
Αlpha Κύπρου
15:00 Ευρωμπάσκετ: Γεωργία - Ελλάδα
18:15 Ευρωμπάσκετ: Ισπανία - Κύπρος
Cytavision 1
19:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ
Cytavision 2
19:00 Εθνικός - Ομόνοια
Cytavision 3
16:00 Μπράιτον - Μάντσεστερ Σίτι
18:30 Λίβερπουλ - Άρσεναλ
21:00 Άστον Βίλα - Κρίσταλ Πάλας
Cytavision 4
16:00 Νότιγχαμ - Γουέστ Χαμ
19:30 Τζένοα - Γιουβέντους
21:45 Ίντερ - Ουντινέζε
Cytavision 5
20:00 Αλβέρκα - Μπενφίκα
22:30 Ρίο Άβε - Μπράγκα
Cytavision 6
20:00 ΑΕΚ Αθ. - Αστέρας
22:00 Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός
Cytavision 7
16:00 Rally Παραγουάη - Stage 3
19:00 Rally Παραγουάη - Stage 4
21:45 Λάτσιο - Βερόνα
Cytavision 8
20:00 Ρεάλ Μπέτις - Μπιλμπάο
22:30 Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπαρσελόνα
Cablenet Sports 1
20:00 ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC
Cablenet Sports 2
16:00 Άνγκερς - Ρεν
18:15 Μονακό - Στρασβούργο
21:45 Λιόν - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
15:30 Σπάρtα Ρότερνταμ - Φέγενορντ
18:15 Παρίς - Μετς
Νοvasports 2
16:30 Βόλφσμπουργκ - Μάιντς
Νοvasports 3
14:30 Καϊσερσλάουτερν - Ντάρμσταντ
18:30 Ντόρτμουντ - Ουνιόν
20:30 Κολωνία - Φρέιμπουργκ
Νοvasports 4
15:00 Ευρωμπάσκετ: Σλοβενία - Βέλγιο
18:00 Ευρωμπάσκετ: Ισραήλ - Γαλλία
21:30 Ευρωμπάσκετ: Πολωνία - Ισλανδία
Νοvasports Prime
21:00 ΠΑΟΚ - Ατρόμητος
Νοvasports Start
21:30 Ευρωμπάσκετ: Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία