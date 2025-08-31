ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (31/08)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Διαλέξτε και δείτε, από όλα έχει το... μενού!

Αlpha Κύπρου

15:00 Ευρωμπάσκετ: Γεωργία - Ελλάδα

18:15 Ευρωμπάσκετ: Ισπανία - Κύπρος

Cytavision 1

19:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ

Cytavision 2

19:00 Εθνικός - Ομόνοια

Cytavision 3

16:00 Μπράιτον - Μάντσεστερ Σίτι

18:30 Λίβερπουλ - Άρσεναλ

21:00 Άστον Βίλα - Κρίσταλ Πάλας

Cytavision 4

16:00 Νότιγχαμ - Γουέστ Χαμ

19:30 Τζένοα - Γιουβέντους

21:45 Ίντερ - Ουντινέζε

Cytavision 5

20:00 Αλβέρκα - Μπενφίκα

22:30 Ρίο Άβε - Μπράγκα

Cytavision 6

20:00 ΑΕΚ Αθ. - Αστέρας

22:00 Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός

Cytavision 7

16:00 Rally Παραγουάη - Stage 3

19:00 Rally Παραγουάη - Stage 4

21:45 Λάτσιο - Βερόνα

Cytavision 8

20:00 Ρεάλ Μπέτις - Μπιλμπάο

22:30 Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπαρσελόνα

Cablenet Sports 1

20:00 ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC

Cablenet Sports 2

16:00 Άνγκερς - Ρεν

18:15 Μονακό - Στρασβούργο

21:45 Λιόν - Μαρσέιγ

Cablenet Sports 3

15:30 Σπάρtα Ρότερνταμ - Φέγενορντ

18:15 Παρίς - Μετς

Νοvasports 2

16:30 Βόλφσμπουργκ - Μάιντς

Νοvasports 3

14:30 Καϊσερσλάουτερν - Ντάρμσταντ

18:30 Ντόρτμουντ - Ουνιόν

20:30 Κολωνία - Φρέιμπουργκ

Νοvasports 4

15:00 Ευρωμπάσκετ: Σλοβενία - Βέλγιο

18:00 Ευρωμπάσκετ: Ισραήλ - Γαλλία

21:30 Ευρωμπάσκετ: Πολωνία - Ισλανδία

Νοvasports Prime

21:00 ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

Νοvasports Start

21:30 Ευρωμπάσκετ: Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία

Διαβαστε ακομη