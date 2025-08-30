ΒΙΝΤΕΟ - Μπεργκ: «Ότι παιχνίδι παίζει η Ομόνοια είναι δύσκολο»

Για την πρόκριση της Ομόνοιας στη League Phase του Conference League, την κλήρωση, τις μεταγραφές και κυρίως του Μαέ αλλά και το αυριανό ματς με αντίπαλο τον Εθνικό Άχνας. μίλησε στην κάμερα του γραφείου Τύπου των πρασίνων, ο Χένινγκ Μπεργκ.

Ο Νορβηγός προπονητής προσπάθησε με τις τοποθετήσεις του να... προσγειώσει τους παίκτες του ώστε η Ομόνοια να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα.