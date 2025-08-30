Έντονο άρωμα από Μαρόκο στο «Ηλίας Πούλλος»

Ο Σαάντ Αγκουζούλ αποτέλεσε την 4η προσθήκη της Ομόνοιας σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ένας παίκτης από το Μαρόκο που έρχεται να δώσει λύσεις στο κέντρο της άμυνας.

Το αξιοσημείωτο είναι πως βρίσκει στο «Ηλίας Πούλλος» ακόμη δύο παίκτες από το Μαρόκο.

Συγκεκριμένα, τον «παλιό» Αμίν Χαμάς και τον νεοφερμένο Ράιαν Μαέ. Και οι δύο γεννήθηκαν στο Βέλγιο αλλά έχουν καταγωγή από το Μαρόκο. Είναι λοιπόν έντονο το άρωμα από το Μαρόκο και στην Ομόνοια ελπίζουν να αφήσουν το στίγμα τους.