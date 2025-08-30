ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έντονο άρωμα από Μαρόκο στο «Ηλίας Πούλλος»

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Έντονο άρωμα από Μαρόκο στο «Ηλίας Πούλλος»

Ένα στοιχείο που δεν περνάει απαρατήρητο στον γεωγραφικό χάρτη του ρόστερ της Ομόνοιας.

Ο Σαάντ Αγκουζούλ αποτέλεσε την 4η προσθήκη της Ομόνοιας σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ένας παίκτης από το Μαρόκο που έρχεται να δώσει λύσεις στο κέντρο της άμυνας.

Το αξιοσημείωτο είναι πως βρίσκει στο «Ηλίας Πούλλος» ακόμη δύο παίκτες από το Μαρόκο.

Συγκεκριμένα, τον «παλιό» Αμίν Χαμάς και τον νεοφερμένο Ράιαν Μαέ. Και οι δύο γεννήθηκαν στο Βέλγιο αλλά έχουν καταγωγή από το Μαρόκο. Είναι λοιπόν έντονο το άρωμα από το Μαρόκο και στην Ομόνοια ελπίζουν να αφήσουν το στίγμα τους.

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκη στο ρελαντί και δεύτερο ροζ φύλλο για την Ελλάδα στο ιστορικό παιχνίδι με την Κύπρο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ - Μπεργκ: «Ότι παιχνίδι παίζει η Ομόνοια είναι δύσκολο»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Πιάστρι κατέκτησε την pole position στο GP Ολλανδίας με ρεκόρ γύρου

AUTO MOTO

|

Category image

Έντονο άρωμα από Μαρόκο στο «Ηλίας Πούλλος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ίδρωσε αλλά επιτέλους νίκη για τη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ από το ιστορικό ραντεβού Κύπρου - Ελλάδας στο Eurobasket

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - Άρης 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ολυμπιακός - Ανόρθωση 2-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πολυβόλο η Άιντραχτ, σοκ στο 90+4΄ για τη Λεβερκούζεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν ήταν γουρλής αυτή τη φορά ο Τιμούρ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με αυτούς ξεκινάει το ματς στο «Παπ» ο Άρτζομ Ράτζκοφ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με δύο νέα πρόσωπα οι «εκλεκτοί» Χόακιν Γκόμεθ στο ΓΣΠ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επικράτησε της Γεωργίας και έκανε σεφτέ η Ιταλία στη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πάτησε» Ρώμη ο Τσιμίκας: «Ανυπομονώ να δω τους οπαδούς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Πάφος FC ο Μάρκος Αντρέ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη