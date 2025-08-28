Mαρινάκης: «Χρωστάμε κάτι στη Ρεάλ - Θα συνεχιστεί η παράδοση με μεταγραφές-εκπλήξεις»!

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Champions League, καθώς θα αντιμετωπίσει Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Μπαρτσελόνα εκτός, Λεβερκούζεν εντός, Άρσεναλ εκτός, Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφο εντός και Καϊράτ εκτός έδρας.

Μετά την κλήρωση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε στην COSMOTE TV και το MEGA, επισημαίνοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι συνηθισμένοι να κερδίζουν μεγάλες ομάδες, ενώ αναφέρθηκε σε... χρωστούμενα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και εξέφρασε την επιθυμία του για μία νίκη κόντρα στη «βασίλισσα».

Παράλληλα, ευχήθηκε καλή επιτυχία στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που δίνουν «μάχες» στην Ευρώπη, ενώ άφησε να εννοηθεί πως ο Ολυμπιακός ετοιμάζει μία μεταγραφή-έκπληξη την τελευταία στιγμή, που ενδέχεται να αφορά τη θέση του σέντερ φορ.

Τέλος, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ, που περιμένει την κλήρωση της League Phase του Europa League.

Αναλυτικά όσα είπε στην COSMOTE TV:

«Είμαστε αισιόδοξοι. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη εμπειρία, καλούς παίκτες και είμαστε συνηθισμένοι να κερδίζουμε μεγάλες ομάδες. Πριν δύο χρόνια αντιμετωπίσαμε ομάδες επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ, όπως η Φενέρ, η Άστον Βίλα και η Φιορεντίνα. Τα παιδιά το έχουν κάνει, αν είμαστε συγκεντρωμένοι και τα δώσουμε όλα είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση.Θεωρώ ότι έχουμε καλούς παίκτες και εξαιρετικό κλίμα στα αποδυτήρια, έναν καλό προπονητή, τον κόσμο μας, την εμπειρία μας. Είμαστε όλοι μαζί, και όταν όλα αυτά δουλεύουν, μπορούμε να ονειρευόμαστε και να κοιτάμε ψηλότερες κορυφές. Κάτι χρωστάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης, και με την Μπαρτσελόνα θα τα δώσουμε όλα. Θα ήθελα να κερδίσουμε τη βασίλισσα, είναι παιχνίδια που γράφουν ιστορία.Κοιτάζουμε για έναν σέντερ μπακ και για έναν εξτρέμ. Έχουμε συνηθίσει την τελευταία στιγμή να κάνουμε την έκπληξη, ίσως να είναι ένας σέντερ φορ. Πιστεύω ότι η παράδοση θα συνεχιστεί. Μπορώ να υποσχεθώ ότι θα τα δώσουμε όλα, μαζί με τον κόσμο μας θα σπρώξουμε την ομάδα όσο μπορεί, να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Ας πάμε στον επόμενο γύρο και τα συζητάμε στην επόμενη κλήρωση.Εύχομαι όλες οι ελληνικές ομάδες να περάσουν, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Να συνεχίσουν 4 ομάδες στην Ευρώπη, να πάρουμε όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται και να γράψουμε ιστορία. Το Conference είναι μία λίγκα βατή, και στο Europa μπορούν οι ελληνικές ομάδες να πάνε ψηλά. Ειλικρινά τους εύχομαι καλή επιτυχία.Η Νότιγχαμ είναι μία ομάδα με μεγάλη ιστορία, γυρίσαμε ξανά στα μεγάλα σαλόνια, ο κόσμος το περιμένει. Μπορούμε να προχωρήσουμε μακριά στο Europa League. Θα το δούμε και στην πράξη, αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Και αυτά που ανέφερε στο MEGA για:

Την κλήρωση: Ήταν μία δύσκολη κλήρωση. Παίζουμε με πάρα πολύ καλές ομάδες. Με τη Ρεάλ, τη Μπαρτσελόνα, την Άρσεναλ και τον Άγιαξ. Βέβαια το έχουμε πει πολλές φορές. Μας αρέσουν τα δύσκολα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία σε μεγάλους αγώνες. Έχουμε μία καλή ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο.

Τα ζητούμενα για την ομάδα: Κοιτάξτε εμάς πάντα ο στόχος μας είναι το ελληνικό Πρωτάθλημα και να πάμε καλά στην Ευρώπη και ειδικά τώρα στο Champions League. Πρέπει και οι παίκτες μας να τα δώσουν όλα. Να μπορέσουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή να οργανωθούμε καλύτερα. Θα υπάρξουν και ορισμένες προσθήκες οι οποίες θεωρώ ότι θα βοηθήσουν στο Champions League και στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και η μπάλα είναι στα πόδια μας να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μπορέσουμε να κάνμουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Να κοιτάμε σε υψηλότερες κορυφές. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά.

Τον κόσμο: Τον κόσμο τον χρειαζόμαστε κοντά μας. Τον έχουμε κοντά μας. Είναι ο 12ος παίκτης και θα συνεχίσει να είναι. Του χρωστάμε πολλά και πιστεύω ότι κάθε χρόνο του δίνουμε κάτι παραπάνω.

sport-fm.gr