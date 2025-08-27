Ο Μαέ πλησιάζει στην Ομόνοια – Οι τελευταίες λεπτομέρειες

Πολύ κοντά στην Ομόνοια φαίνεται πως βρίσκεται ο Μαέ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τις τελικές διαδικασίες της πιθανής μεταγραφής του.

Η κάθοδος του στο νησί επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον των «πρασίνων» για την απόκτησή του. Το μόνο που απομένει πλέον είναι οι τελικές διαπραγματεύσεις και οι ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες θα κρίνουν και την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Όλα δείχνουν πως μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν καθοριστικές εξελίξεις, καθώς οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε πλήρη συμφωνία.