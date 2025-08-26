Πράσινο «καζάνι» το ΓΣΠ - Ξεπέρασε τις 10.000 η Ομόνοια!

Σε ρυθμούς… τελικού κινούνται οι φίλοι της Ομόνοιας ενόψει του κρίσιμου επαναληπτικού με τη Βόλφσμπεργκερ την Πέμπτη στο ΓΣΠ!

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι εντυπωσιακή, καθώς έχουν ήδη «εξαφανιστεί» περισσότερα από 10.000 εισιτήρια, ενώ η προπώληση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Οι «πράσινοι» καλούνται να ανατρέψουν την ήττα με 2-1 από την Αυστριακή ομάδα και να πανηγυρίσουν την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Με τον 12ο παίκτη στο πλευρό της, η Ομόνοια ελπίζει να φέρει εις πέρας μια μεγάλη πρόκληση.

Η παρουσία του κόσμου στο ΓΣΠ αναμένεται καθοριστική, καθώς το «τριφύλλι» ποντάρει και στη δυναμική της έδρας του για να γράψει νέα ευρωπαϊκή ιστορία.