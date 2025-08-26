Επαγγελματικό συμβόλαιο από την Ανόρθωση στον 16χρονο Μαρίνο Πέτρου

Την πρώτη του επαγγελματική συμφωνία υπέγραψε ο Μαρίνος Πέτρου με την Ανόρθωση, σε μια σημαντική εξέλιξη για το ταλαντούχο προϊόν των ακαδημιών της «Κυρίας». Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός, που έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα στα περσινά πλέι οφ, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2029.

Ο Χοακίν Γκόμεθ τον χρησιμοποίησε στα φετινά φιλικά, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο ταλέντο του. Η υπογραφή του συμβολαίου αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειάς του και ένδειξη της επένδυσης της Ανόρθωσης στο μέλλον.

Ο Πέτρου αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ονόματα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Την προηγούμενη σεζόν ξεκίνησε από την U17, πέρασε στην U19 και ολοκλήρωσε τη χρονιά με συμμετοχή στην ανδρική ομάδα, ξεκινώντας βασικός απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Παράλληλα, ήταν βασικό στέλεχος της Εθνικής U17, συμβάλλοντας στην ιστορική πρόκριση στο EURO.