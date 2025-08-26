ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: «Ο ΠΑΟΚ παραβίασε τους κανονισμούς της UEFA, έκλαιγε για να φύγει ο Ζαφείρης!»

Την δική του, ιδιαίτερη όπως… πάντα, οπτική γύρω από την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη έδωσε ο Γιάροσλαβ Τβρντικ.  

Μιλώντας σε podcast, λοιπόν, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας κατηγόρησε ανοιχτά τον ΠΑΟΚ για παρατυπίες στην προσέγγιση του διεθνούς Έλληνα χαφ, ενώ επισήμανε ότι ο Ζαφείρης κατέρρευσε ψυχολογικά

«Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA. Χωρίς τη συγκατάθεση του συλλόγου δεν έπρεπε να μιλήσει με τον παίκτη. Ενεπλάκη και η οικογένεια του Ζαφείρη, που είναι φτωχή και δέχτηκε μεγάλη πίεση. Δεν ήταν ότι ο Ζαφείρης απαίτησε τη μεταγραφή, απλώς κατέρρευσε ψυχολογικά. Είχε δάκρυα στα μάτια, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ούτε με την πρώτη ομάδα ούτε με τη δεύτερη. Αναγκαστήκαμε να δούμε την κατάσταση μέσα από τη δική του οπτική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τβρντικ. 

Από την άλλη, ο «ισχυρός άνδρας» της τσέχικης ομάδας δήλωσε ικανοποιημένος από τα οικονομικά οφέλη της παραχώρησης του Ζαφείρη στον «δικέφαλο του Βορρά». 

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η τιμή είναι εξαιρετική για εμάς, κερδίσαμε 10 εκατ. ευρώ, συνολικά φτάνουμε τα 13 εκατ. με τα μπόνους που παραιτήθηκε ο παίκτης. Επιλέξαμε την άμεση πώληση ώστε ο Ζαφείρης να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο, γιατί σε περίπτωση τραυματισμού το ρίσκο θα ήταν δικό μας», επισήμανε επί του θέματος.

 

