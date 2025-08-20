Πάει Αυστρία η Ομόνοια - Τι είπε ο Α. Δημητρίου για τα αγωνιστικά, την προσπάθεια και την κάρτα φιλάθλου!

Για την Αυστρία αναχωρεί η Ομόνοια ενόψει του αγώνα με την Βόλσφμπεργκερ, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Ανδρέα Δημητρίου, πριν από την πτήση να κάνει δηλώσεις σχετικά με το παιχνίδι, τα αγωνιστικά, τα μεταγραφικά και την κάρτα φιλάθλου.

Για τον στόχο: «Eίναι ευχάριστο να δίνεις τέτοια παιχνίδια για να μεγαλώσεις την παρουσία σου στην Ευρώπη. Έχουμε απέναντι μας μια ομάδα που έδειξε ότι έχει ποιότητα, που προοδεύει με τα χρόνια και σιγά σιγά μπήκε σφήνα στις μεγάλες ομάδες της Αυστρίας. Εμείς προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε όσο καλύτερα γίνεται τον αντίπαλο αυτές τις ημέρες, με στόχο να παρουσιαστούμε αύριο έτοιμοι για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας επιτρέψει να μεταφέρουμε την πρόκριση στο ΓΣΠ, εκεί όπου με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για τα αγωνιστικά: «Είναι ευχάριστο ότι έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Μπήκε και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης εδώ και περίπου μία εβδομάδα, δέκα μέρες με την ομάδα και προπονείται κανονικά. Περιμένουμε ότι θα έχουμε περίπου 250 φίλαθλους στο πλευρό μας».

Για τα μεταγραφικά: «Noμίζω ότι ο προπονητής στην τελευταία του τοποθέτηση εξήγησε με εύστοχο τρόπο πως είναι τα δεδομένα. Τώρα όλοι σκεφτόμαστε τον αγώνα και στόχος ασφαλώς είναι να φέρουμε ποδοσφαιριστές να βοηθήσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για τον νέο τρόπο έκδοσης της κάρτας φιλάθλου: «Aυτό είναι ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ. Έκανε παρέμβαση και η ΚΟΠ, μέσω των θέσεων που εξέφρασαν τα σωματεία. Βλέπουμε ότι δεν αλλάζει αυτό, οπότε είναι ένας νέος τρόπος έκδοσης κάρτας φιλάθλου που θα πρέπει να συνηθίσουν οι φίλαθλοι και να βρουν τρόπο να προχωρήσουν γιατί δεν φαίνεται διατεθειμένη η πολιτεία να αλλάξει κάτι. Εμείς είναι δεδομένο ότι λέμε στον κόσμο ότι η ομάδα τον χρειάζεται δίπλα της και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι εκεί.