ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει Αυστρία η Ομόνοια - Τι είπε ο Α. Δημητρίου για τα αγωνιστικά, την προσπάθεια και την κάρτα φιλάθλου!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάει Αυστρία η Ομόνοια - Τι είπε ο Α. Δημητρίου για τα αγωνιστικά, την προσπάθεια και την κάρτα φιλάθλου!

Για την Αυστρία αναχωρεί η Ομόνοια ενόψει του αγώνα με την Βόλσφμπεργκερ, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Ανδρέα Δημητρίου, πριν από την πτήση να κάνει δηλώσεις σχετικά με το παιχνίδι, τα αγωνιστικά, τα μεταγραφικά και την κάρτα φιλάθλου.

Για τον στόχο: «Eίναι ευχάριστο να δίνεις τέτοια παιχνίδια για να μεγαλώσεις την παρουσία σου στην Ευρώπη. Έχουμε απέναντι μας μια ομάδα που έδειξε ότι έχει ποιότητα, που προοδεύει με τα χρόνια και σιγά σιγά μπήκε σφήνα στις μεγάλες ομάδες της Αυστρίας. Εμείς προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε όσο καλύτερα γίνεται τον αντίπαλο αυτές τις ημέρες, με στόχο να παρουσιαστούμε αύριο έτοιμοι για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας επιτρέψει να μεταφέρουμε την πρόκριση στο ΓΣΠ, εκεί όπου με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για τα αγωνιστικά: «Είναι ευχάριστο ότι έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Μπήκε και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης εδώ και περίπου μία εβδομάδα, δέκα μέρες με την ομάδα και προπονείται κανονικά. Περιμένουμε ότι θα έχουμε περίπου 250 φίλαθλους στο πλευρό μας».

Για τα μεταγραφικά: «Noμίζω ότι ο προπονητής στην τελευταία του τοποθέτηση εξήγησε με εύστοχο τρόπο πως είναι τα δεδομένα. Τώρα όλοι σκεφτόμαστε τον αγώνα και στόχος ασφαλώς είναι να φέρουμε ποδοσφαιριστές να βοηθήσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για τον νέο τρόπο έκδοσης της κάρτας φιλάθλου: «Aυτό είναι ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ. Έκανε παρέμβαση και η ΚΟΠ, μέσω των θέσεων που εξέφρασαν τα σωματεία. Βλέπουμε ότι δεν αλλάζει αυτό, οπότε είναι ένας νέος τρόπος έκδοσης κάρτας φιλάθλου που θα πρέπει να συνηθίσουν οι φίλαθλοι και να βρουν τρόπο να προχωρήσουν γιατί δεν φαίνεται διατεθειμένη η πολιτεία να αλλάξει κάτι. Εμείς είναι δεδομένο ότι λέμε στον κόσμο ότι η ομάδα τον χρειάζεται δίπλα της και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι εκεί.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σισέ για το τέλος της καριέρας του Νίνη: «Λάτρευα να παίζω μαζί σου»

Ελλάδα

|

Category image

H απάντηση από τον Απόλλωνα για Σίμιτς και Μάρκοβιτς

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο όγδοος θα είναι... πράσινος για δύο χρόνια με προοπτική πενταετίας!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Eπέλεξε να μην αγωνιστεί στο Τόκιο ο Τράικοβιτς

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Stoiximan: Ειδικές Αποδόσεις στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι 'ναι αυτά που κάνεις, πας να μας τρελάνεις!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Επιθυμεί Ελλάδα ο Τσιμίκας, ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός»

Ελλάδα

|

Category image

Aποκλεισμός για Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του στο Γουίνστον Σάλεμ

Τένις

|

Category image

Τόσοι οπαδοί της Ομόνοιας θα βρεθούν στον αγώνα με την Βόλσφμπεργκερ στην Αυστρία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάει Αυστρία η Ομόνοια - Τι είπε ο Α. Δημητρίου για τα αγωνιστικά, την προσπάθεια και την κάρτα φιλάθλου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (20/08)

TV

|

Category image

Χαρακτήρισε δίκαιο το αποτέλεσμα ο Kαρσέδο - «Tο καλύτερο δώρο που είχα ποτέ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έκαναν... πάρτι εκτός έδρας Καραμπάχ και Μπριζ με μαγικό Τζόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μιλόγεβιτς: «Είχαμε πολλούς παίκτες σε κακή μέρα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η απόδραση... ονείρων της Πάφου στο Βελιγράδι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη