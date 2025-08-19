Η Ομόνοια παρουσιάζει τον αντίπαλό της

Η Βόλφσμπεργκερ είναι η αντίπαλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα πλέι οφ του UEFA Conference League. Η αυστριακή ομάδα αποκλείστηκε (0-0, 0-1) από τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League και θα βρεθεί στον δρόμο της ομάδας μας, με τον νικητή να εξασφαλίζει μια θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη (20:00 ώρα Κύπρου) στην Αυστρία και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα (19:00) στο στάδιο ΓΣΠ.

ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ»

Η Βόλφσμπεργκερ ιδρύθηκε το 1931 και εδρεύει στην ομώνυμη πόλη της Αυστρίας, εκεί όπου υπολογίζεται πως κατοικούν 25.000 κάτοικοι. Έχει χρώματα το λευκό και το μαύρο. Η περσινή σεζόν ήταν η πιο πετυχημένη στην ιστορία της. Ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία ως πρωταθλήτρια και ακολούθως έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς κατάφερε να τερματίσει στην 4η θέση της βαθμολογίας με 36 βαθμούς, τερματίζοντας μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Στουρμ Γκρατς. Επίσης, κατέκτησε το κύπελλο, που ήταν το πρώτο μεγάλο τρόπαιο στην ιστορία της και έτσι πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του UEFA Europa League.

60 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑ

Η κανονική έδρα της αυστριακής ομάδας είναι το Lavanttal-Arena, το οποίο έχει χωρητικότητα 7.300 θεατών. Το εν λόγω στάδιο κατασκευάστηκε το 1984 και ανακαινίστηκε το 2012. Όμως, για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις χρησιμοποιεί το Wörthersee Stadion στο Κλάγκενφουρτ. Το γήπεδο αυτό βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα από την πόλη της, διαθέτει χωρητικότητα σχεδόν 30.000 θεατών και πληροί τις προδιαγραφές της UEFA για διεθνείς αγώνες υψηλών απαιτήσεων.

ΜΙΚΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Το ρόστερ της Βόλφσμπεργκερ αξίζει 33 εκατομμύρια ευρώ και απαρτίζεται από 23 ποδοσφαιριστές (τρεις διεθνείς), οι οποίοι έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 25 χρόνια. Οι πλείστοι εξ αυτών είναι γηγενείς ποδοσφαιριστές, αφού μόνο οκτώ είναι ξένοι. Πιο παραγωγικός ποδοσφαιριστής της αυστριακής ομάδας είναι ο Θιερνό Μπαλό, ο οποίος έχει καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού. Ο 23χρονος ακραίος επιθετικός ήταν ο πρώτος παίκτης σε χρόνο συμμετοχής την περασμένη σεζόν, μετά τους τερματοφύλακες. Ο ίδιος κατέγραψε συνολικά 3.028 λεπτά, μέσα από τα οποία σκόραρε 13 γκολ και πρόσφερε οκτώ ασίστ. Αγωνίζεται κυρίως στο δεξί άκρο της επίθεσης.

ΟΙ ΔΥΟ ΘΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΟΥΤΣ ΚΟΥΜΠΑΟΥΕΡ

Προπονητής της ομάδας είναι ο 54χρονος Ντιετμάρ Κουμπάουερ, ο οποίος πραγματοποιεί τη δεύτερή του θητεία στην Βόλφσμπεργκερ. Η πρώτη ήταν από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013 έως τις 25 Νοεμβρίου 2015 και σε 95 αγώνες είχε 39 νίκες, 13 ισοπαλίες και 43 ήττες. Ο ίδιος ανέλαβε ξανά τον σύλλογο τον Ιούλιο του 2024 έχοντας μεγαλύτερη επιτυχία, αφού μέχρι σήμερα έχει 23 νίκες, 6 ισοπαλίες και 8 ήττες σε 36 ματς.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η σεζόν 2019-2020 μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ιστορική για τη Βόλφσμπεργκερ όσον αφορά στην ευρωπαϊκή της παρουσία. Σε όμιλο με την Ρόμα, την Μπασακχεσίρ και την Γκλάντμπαχ κατάφερε να τερματίσει στη 2η θέση και να προκριθεί στους «32». Εκεί, αποκλείστηκε από την Τότεναμ.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Η αυστριακή Μπουντεσλίγκα μετράει ήδη τρεις αγωνιστικές στη σεζόν 2025-2026. Η αντίπαλος της ομάδας μας έχει μαζέψει, μέχρι στιγμής, έξι βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα. Έχει συντελεστή τερμάτων πέντε υπέρ και δύο κατά. Ενδιάμεσα των δύο μεταξύ μας αναμετρήσεων θα υποδεχθεί την Ραπίντ (24.08, 18:00).

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ… ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ

Ο Αβντιγιάι Δώνης είναι ένα μικρό κοινό στοιχείο που έχει η ομάδα μας με τη Βόλφσμπεργκερ. Ο Κοσοβάρος μέσος πέρασε από το κυπριακό πρωτάθλημα καθώς τη σεζόν 2020-2021 αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΑΕΛ. Μάλιστα, τέθηκε αντιμέτωπος με την ΟΜΟΝΟΙΑ στο παιχνίδι των πλέι οφ στο Τσίρειο Στάδιο, στο οποίο κερδίσαμε με 1-2.