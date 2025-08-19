Έχασε τη θέση αλλά βρήκε και άλλο ρόλο ο Ντιουνκού

Δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη του Χένινγκ Μπεργκ ο Άλφα Ντιουνκού ο οποίος πέρσι ήταν το βασικό δεξί μπακ της Ομόνοιας αλλά πλέον έρχεται από τον πάγκο μιας και ο Γιάννης Μασούρας ξεκίνησε βασικός και τα τέσσερα ματς. Μάλιστα ο Ελλαδίτης είναι εκ των διακριθέντων.

Όμως η χρονιά είναι μεγάλη και περιμένει την ευκαιρία του για να γίνει ξανά βασικός αφού την περσινή σεζόν αυτός ήταν το πρώτο... βιολί στο δεξί άκρο της άμυνας. Να σημειωθεί όμως ότι στα 101 αγωνιστικά λεπτά που έπαιξε ως τώρα, βρήκε και άλλο ρόλο αφού τον είδαμε και ως δεξί εξτρέμ.

Χ.Χ