Τα πρώτα σενάρια ενδεκάδας και η «απαίτηση» Γκαρσία

Ο ΑΠΟΕΛ πέρασε στην τελευταία εβδομάδα προετοιμασίας του ενόψει της κυριακάτικής (24/08, 20:00) έναρξης του πρωταθλήματος απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα στο «Αμμόχωστος».

Όμως, κάνεις δεν είναι σίγουρος ως προς τις προθέσεις του προπονητή Πάμπλο Γκαρσια για το βασικό σχήμα. Μόνο υπολογισμοί μπορεί να γίνουν με τους 11 οι οποίοι στα φιλικά αγωνίζονταν μαζί για κάποιο διάστημα. Αυτοί είναι: Μπέλετς κάτω από τα δοκάρια, με τους Σταφυλίδη, Σατσιά στα άκρα της άμυνας και τους Λαΐφη - Μπρόρσον ως αμυντικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή θα έχουμε Ντάλσιο, Μάγιερ και Μαρκίνιος. Αριστερά θα είναι ο Κόρμπου, δεξιά ο Μαϊόλι και σε θέση φορ ο Σωτηρίου. Οι δυο τελευταίες μεταγραφές, Ρόσα και Νανού, δεν έδειξαν ότι είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα.

Πάντως, οποίοι κι αν ξεκινήσουν στο πρωτάθλημα, το σίγουρο είναι ένα: ότι σύμφωνα με τα πλάνα του Πάμπλο Γκαρσία, οι γαλαζοκιτρινοι θα τρέχουν συνέχεια και θα βάζουν πίεση στον αντίπαλο από τη δική του άμυνα. Όλοι οι παίκτες θα έχουν τον ρόλο τους κι αυτό το έχουν αντιληφθεί καλά, όλοι! Όσοι δεν αντέχουν, υπάρχουν και οι αλλαγές, και ο ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή έχει πλούσιο υλικό στον πάγκο του για να το κάνει.

Όσον αφορά την ολοκλήρωση του ρόστερ, στον Αρχάγγελο θα έλθουν τουλάχιστον άλλοι δυο παίκτες, αλλά αυτές οι τελευταίες μεταγραφές δεν είναι σίγουρο πότε θα γίνουν και ποιες θέσεις θα αφορούν...