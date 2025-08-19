Ηχούν σειρήνες, αλλά... Βόλφσμπεργκερ

Πριν λίγες μέρες οι σειρήνες ηχούσαν για τον Λοΐζο Λοΐζου και η φημολογία για μεταγραφή ήταν έντονη, χωρίς όμως η Ομόνοια να έχει κάποια επίσημη πρόταση στα χέρια της. Το βράδυ της Κυριακής ήχησαν οι σειρήνες για τον Βίλι Σεμέδο από την Τουρκία. Και ήταν πραγματικές, αφού η διοίκηση απέρριψε την πρόταση που είχε μπροστά της.

Η ομάδα που τον έβαλε στο... μάτι, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία ήταν η Γκαζιαντέπ και στο οποίο αναφέρεται πως η Ομόνοια είπε «όχι» σε πρόταση ύψους 450.000. Μία αγορά πάντως που τον... παρακολουθεί συνεχώς, αφού και πριν λίγους μήνες υπήρξαν βολιδοσκοπήσεις για τον ακραίο επιθετικό από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Από τα ενδότερα των πρασίνων, αυτό που σημειώνουν είναι ότι ο Σεμέδο αποτελεί σημαντικό γρανάζι στα χέρια του προπονητή. Και παρ' όλο που το συμβόλαιό του λήγει το 2026 και ίσως τον χάσει... τζάμπα από τον Ιανουάριο, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα να πετύχει τον στόχο εισόδου στους ομίλους του Conference League και η ενδυνάμωσή της.

Και σε αυτό τον στόχο είναι άπαντες προσηλωμένοι. Δηλαδή στους αγώνες με τη Βόλφσμπεργκερ την προσεχή Πέμπτη και την επόμενη εβδομάδα. Δύο αναμετρήσεις που έχουν υψηλό δείκτη δυσκολίας και απαιτείται απόλυτη προσήλωση από όλους. Πάντως, παρ' όλο που τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν, δεν δείχνουν να επηρεάζονται οι παίκτες.

Στην Ομόνοια τονίζουν πως είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον για ποδοσφαιριστές της ομάδας, ειδικά από τη στιγμή που κάνουν και πολύ καλές εμφανίσεις. Όμως, θα μπουν στη διαδικασία συζητήσεων με όποιον ενδιαφερόμενο, για οποιονδήποτε παίκτη, όταν και εφόσον οι συνθήκες είναι τέτοιες που το ευνοούν και η πρόταση ανταποκρίνεται στα «θέλω» όλων των πλευρών. Και της ομάδας και του παίκτη.

Όλοι ετοιμοπόλεμοι

Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα προετοιμάζεται η Ομόνοια για την αναμέτρηση με τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία (21/08, 20:00), με τον Χένινγκ Μπεργκ να έχει όλα τα όπλα στη φαρέτρα του. Συμπεριλαμβανομένου και του Τάσου Χατζηγιοβάνη, ο οποίος είναι πλέον έτοιμος για το ντεμπούτο του. Εδώ και λίγες μέρες προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς με τους συμπαίκτες του και το πιθανότερο είναι πως θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ερχόμενος από τον πάγκο. Περισσότερες προπονήσεις με τους συμπαίκτες του έχει πλέον και ο Έιτινγκ, που στο ντεμπούτο του ως βασικός στο Αζερμπαϊτζάν άφησε θετικές εντυπώσεις.