Τεράστιος παίκτης!

Αν όχι ο πιο ποιοτικός, είναι σίγουρα από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Ο Στέφαν Γιόβετιτς στα τρία μέχρι στιγμής παιχνίδια της Ομόνοιας απέδειξε εκ νέου τη μεγάλη του κλάση, ενώ φέτος δείχνει ακόμη πιο ορεξάτος. Ο τρόπος που σημείωσε τα τρία από τα τέσσερα του φετινά γκολ δείχνει έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει, εκτός από πολλή τεχνική, και φοβερή αντίληψη. Γνωρίζει πώς και πότε θα κάνει το σουτ στην αντίπαλη εστία, ακόμη και με την πλάτη γυρισμένη. Ο 35χρονος Μαυροβούνιος είναι βαρόμετρο για το τριφύλλι και από τους ποδοσφαιριστές που ανεβάζουν το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

