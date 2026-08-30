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Σοκαρισμένος ο Ρίκεν για Κωνσταντέλια: «Μας χτύπησε σκληρά η είδηση»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σοκαρισμένος ο Ρίκεν για Κωνσταντέλια: «Μας χτύπησε σκληρά η είδηση»

Σοκαρισμένος από τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια εμφανίστηκε ο Λαρς Ρίκεν, με τον αθλητικό διευθυντή της Ντόρτμουντ να κάνει λόγο για μία είδηση που «χτύπησε σκληρά» τον σύλλογο.

Σοκ και απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις της Ντόρτμουντ μετά την επιβεβαίωση του σοβαρού τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και πλέον ξεκινά τον δύσκολο δρόμο της αποκατάστασης.

Ο αθλητικός διευθυντής και legend της γερμανικής ομάδας, Λαρς Ρίκεν, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη, τονίζοντας πως ο Ντέλιας είχε ήδη προλάβει να δείξει τις δυνατότητές του μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

«Αυτή η είδηση μας χτύπησε σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρίκεν, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Έλληνα διεθνή για το πλάνο της Ντόρτμουντ.

Παρά το αρχικό σοκ, στον γερμανικό σύλλογο άπαντες στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην αποθεραπεία του ποδοσφαιριστή, με τον Ρίκεν να ξεκαθαρίζει πως ο Κωνσταντέλιας θα έχει την απόλυτη στήριξη της ομάδας σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία.

«Τώρα, όμως, τόσο ο ίδιος όσο και εμείς επικεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή του. Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια», πρόσθεσε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ.

Πηγή: sport-fm.gr

 

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