Με… σπασμένα φρένα η Ρεάλ του Ζοζέ, έκανε το 3Χ3 με νέα 4άρα στη Μάλαγα!

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει ακάθεκτη στη νέα σεζόν! Μετά την εντυπωσιακή τεσσάρα επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, η «βασίλισσα» έβαλε νέα (4-0) απέναντι στη Μάλαγα στο «Μπερναμπέου», κάνοντας το απόλυτο 3Χ3 στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της LaLiga.

Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από νωρίς επέβαλε τον ρυθμό της, έχοντας τον έλεγχο και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ.

Η λύση ήρθε στο 19ο λεπτό, με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Ο Άγγλος μέσος έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με ένα άψογο σουτ μέσα από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στην κάτω αριστερή γωνία για το 1-0.

Η Ρεάλ συνέχισε να πιέζει και στο 26’ έφτασε και σε δεύτερο τέρμα. Ο Μπέλιγχαμ πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και ο Αλφόνσο Ερέρο προσπάθησε να προλάβει και να απομακρύνει την μπάλα, χωρίς όμως να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα αυτή να καταλήξει στα δίχτυα της Μάλαγα για το 2-0.

Πριν καλά-καλά προλάβουν οι γηπεδούχοι να αντιδράσουν, ήρθε και το τρίτο χτύπημα. Στο 30’, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έστειλε την μπάλα στην περιοχή και ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο, έχοντας εύκολο έργο για να τη σπρώξει στα δίχτυα και να διαμορφώσει το 3-0.

Η Ρεάλ, έτσι, «καθάρισε» από νωρίς την υπόθεση νίκη και έφτασε στο 3Χ3, έχοντας ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο τη φετινή της πορεία στο ισπανικό πρωτάθλημα. Το μοναδικό που άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο είναι ότι η «βασίλισσα» σκόραρε εκ νέου στις καθυστερήσεις, με τον Αρντά Γκιουλέρ να εκμεταλλεύεται την ασίστ του Βινίσιους για το τελικό 4-0.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (28/08)

Ρασίνγκ Σανταντέρ-Έλτσε 3-2

(15', 21', 36' Ζαμπίρι - 77' Σανγκάρε, 78' Φερ Νίνιο)

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-0

(31' Μπογέ)

Σάββατο (29/08)

Λεβάντε-Ρεάλ Μπέτις 5-2

(24' Ντέλα, 45'+1' Μπαρντέλι, 56', 70' Μπρούγκε, 90'+5' Ολασαγκάστι - 34' Μπάρτρα, 45'+4' Ρικέλμε)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ 2-1

(4' Μπαρενετσέα, 61' Όσκαρσον - 45' Ζιν)

Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3

(66' Σιέρα - 4', 33' Μπαένα, 26' Λούκμαν)

Κυριακή (30/08)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μάλαγα 4-0

(19' Μπέλιγχαμ, 26' αυτ. Χερέρο, 30' Εμπαπέ, 91' Γκιουλέρ)

Ντεπορτίβο-Βαλένθια (20:30)

Θέλτα-Αθλέτικ Κλαμπ (22:30)

Δευτέρα (31/08)

Οσασούνα-Χετάφε (20:30)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο (22:30)

Πηγή: sport-fm.gr