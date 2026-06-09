Ψάχνουν βασικό κίπερ στην Ομόνοια!

Μετά την απόκτηση του Αντρόνικου Κακουλλή, στην Ομόνοια στρέφουν την προσοχή τους στις υπόλοιπες θέσεις που η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση.

Οι ιθύνοντες των πρασίνων στοχεύουν μεταξύ άλλων στην απόκτηση ενός τερματοφύλακα ο οποίος μπορεί να υπολογίζεται και ως βασικός.

Ένός παίκτη που θα πλαισιώσει τους Φαμπιάνο, Ουζόχο και Μιχαήλ.

Οι πράσινοι έβαλαν ως στόχο την αναβάθμιση της συγκεκριμένης θέσης και θεωρούν πως με την απόκτηση ενός ακόμα βασικού τερματοφύλακα, αυτό θα συμβεί.

Από εκεί και πέρα, θα δουν πως θα χειριστούν την τετράδα η οποία θα διαμορφωθεί κάτω απ΄τα δοκάρια.

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