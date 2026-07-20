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Ισπανία: Η τρίτη ομάδα που πήρε Μουντιάλ χωρίς να βρεθεί ποτέ πίσω στο σκορ στο τουρνουά

ΓΗΠΕΔΟ

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Ισπανία: Η τρίτη ομάδα που πήρε Μουντιάλ χωρίς να βρεθεί ποτέ πίσω στο σκορ στο τουρνουά

Μια απίθανη επίδοση κατέγραψε η Ισπανία στο Μουντιάλ 2026, που είχε να συμβεί 36 χρόνια.

Μετά το 2010, η Ισπανία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Μάλιστα, το κατάφερε χωρίς να βρεθεί πίσω στο σκορ σε κανένα από τα οκτώ παιχνίδια, που έδωσε για το Μουντιάλ 2026.

Έτσι, η «ρόχα» έγινε η τρίτη που πήρε το βαρύτιμο τρόπαιο χωρίς να έχει βρεθεί πίσω στο σκορ έστω ένα λεπτό κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Στο παρελθόν, αυτό το είχαν είχαν καταφέρει Ιταλία (1938, 1982) και Γερμανία (1990).

sdna.gr

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