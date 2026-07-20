Ισπανία: Η τρίτη ομάδα που πήρε Μουντιάλ χωρίς να βρεθεί ποτέ πίσω στο σκορ στο τουρνουά

Μετά το 2010, η Ισπανία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Μάλιστα, το κατάφερε χωρίς να βρεθεί πίσω στο σκορ σε κανένα από τα οκτώ παιχνίδια, που έδωσε για το Μουντιάλ 2026.

Έτσι, η «ρόχα» έγινε η τρίτη που πήρε το βαρύτιμο τρόπαιο χωρίς να έχει βρεθεί πίσω στο σκορ έστω ένα λεπτό κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Στο παρελθόν, αυτό το είχαν είχαν καταφέρει Ιταλία (1938, 1982) και Γερμανία (1990).

0 - 🇪🇸 Spain haven’t trailed for a single minute at the 2026 FIFA World Cup.



Only three teams have won the competition without going behind: 🇮🇹 Italy in 1938 and 1982 and 🇩🇪 Germany in 1990.



Controlled. pic.twitter.com/lHIYE2QnkJ — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

sdna.gr