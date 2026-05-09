Xωρίς δύο η αποστολή της Ομόνοιας για το... πάρτι

Με πολλές επιστροφές σε σχέση με τον αγώνα που προηγήθηκε στην Πάφου θα παραταχθεί η Ομόνοια στον αγώνα με την ΑΕΚ, όπου είναι προγραμματισμένο να γίνει η απονομή του πρωταθλήματος και στη συνέχεια θα γίνει και η φιέστα.

Στην αποστολή δεν είναι οι τραυματίες Νικόλας Παναγιώτου και Παναγιώτης Ανδρέου.

Αυτή απαρτίζεται από: Ουζόχο, Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Χρίστου, Νεοφύτου.