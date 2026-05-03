ΦΩΤΟ: Η σημαία (πρέπει) να μείνει στον ιστό της

Ο Βραζιλιάνος αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών από τους φίλους της Ομόνοιας, λίγες ώρες μετά την δήλωσή του.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Φαμπιάνο έχει ακόμα πράγματα να δώσει στον σύλλογο που αγάπησε, τόσο αυτός, όσο και η οικογένειά του που νιώθουν σαν στο σπίτι τους εδώ.

Πλέον η μπάλα είναι στον Σταύρο Παπασταύρου. Το συμβόλαιο του «Φάμπι» ολοκληρώνεται όμως οι Ομονοιάτες θέλουν να τον βλέπουν κάτω από τα γκολπόστ και τα επόμενα χρόνια.

Αυτό που όλοι προσδοκούν είναι πως η σημαία πρέπει να παραμείνει στον ιστό της.

Σαν την φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς στο κέντρο της Λευκωσίας το βράδυ του Σαββάτου...

Α.Ψ.