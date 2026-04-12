Το σερί στην κουβέντα για το ΑΕΚ - Ομόνοια

Η Ομόνοια το πήρε το 2021, για να ακολουθήσουν Απόλλωνας (2022), Άρης (2023), ΑΠΟΕΛ (2024) και Πάφος FC (2025). Το σερί αυτό έχει πολλές πιθανότητες να διακοπεί, καθώς η Ομόνοια είναι το ακλόνητο φαβορί για να κατακτήσει δεύτερο τρόπαιο πρωταθλήματος στη χρονιά.

Ενδεχομένως να έχουμε και... πρόωρα πανηγύρια, αναλόγως και του αποτελέσματος του αγώνα της Τρίτης (14/04) ανάμεσα στους πράσινους και την ΑΕΚ, η οποία τους ακολουθεί στη βαθμολογία με διάφορα οκτώ βαθμών (65-57).

Αν κερδίσει η Ομόνοια αγγίζει τον τίτλο, αλλιώς η ομάδα της Λάρνακας θα διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για να συνεχίσει αυτή το σερί των διαφορετικών πρωταθλητών. Στη μάχη, θυμίζουμε, είναι και ο Απόλλωνας (55 β.)

Σ.Σ.