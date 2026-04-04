Ο κιτρινοπράσινος Χάμπος είχε κρίνει την τελευταία... χαρά του Απόλλωνα

Ο Απόλλωνας υποδέχεται την ΑΕΚ την Κυριακή (19:00) στο «Αλφαμέγα».

Και μπορεί να την κέρδισε πρόσφατα στη Λάρνακα, στην έδρα του όμως πάει καιρός να το πράξει. Συγκεκριμένα από τις 30 Απριλίου του 2023. Και πανηγύρισε με πρωταγωνιστή έναν πρώην κιτρινοπράσινο, τον Χάμπο Κυριάκου. Είχε πετύχει το μοναδικό γκολ στη νίκη με 1-0.

Έκτοτε ακολούθησαν τέσσερις αγώνες, στους οποίους η ΑΕΚ μετρά τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Φέτος, στο παιχνίδι του πρώτου γύρου (9η αγωνιστική) η ΑΕΚ δραπέτευσε με το διπλό, κερδίζοντας τον Απόλλωνα με 2-1 (Ρόντεν, Χάιρο), ενώ με το ίδιο σκορ είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα της περσινής περιόδου (Εκπολό, Γκάμα). Το αντίστοιχο περσινό παιχνίδι των πλέι οφ έληξε ισόπαλο 1-1 (Καμπρέρα).

Την περίοδο 2023-24, η ΑΕΚ κέρδισε ξανά τον Απόλλωνα στο στάδιο Αλφαμέγα με 0-1 (Σολ).