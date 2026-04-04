Λίγο πριν τα... 1000

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει το... βιβλίο της σπουδαίας κι εντυπωσιακής καριέρας του στα γήπεδα του πλανήτη.

Ο 41χρονος (!) Πορτογάλος επιθετικός, επέστρεψε... πεινασμένος στους αγωνιστικούς χώρους μετά από περισσότερο από έναν μήνα απουσίας και σκόραρε δις στην ευρεία εντός έδρας νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Νάτζμα με 5-2.

Στο 56ο λεπτό ο CR7 σκόραρε από την «άσπρη βούλα» και 18 λεπτά αργότερα, τελείωσε με ιδανικό τρόπο την ομαδική προσπάθεια των συμπαικτών του.

Με 23 γκολ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ο πεντάκις κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία και οδηγεί την ομάδα του προς την κατάκτηση του τίτλου, φθάνοντας τα 968 (!) τέρματα στην καριέρα του.