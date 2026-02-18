ΑΠΟΕΛ: Restart...

Ο ΑΠΟΕΛ διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του, σε αγωνιστικό, οικονομικό και διοικητικό επίπεδο.

Η ομάδα μετρά ήδη τρεις διαδοχικές ήττες, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία στους φιλάθλους.

Επίσης, η αποχώρηση του Πρόδρομου Πετρίδη από την προεδρία, σηματοδοτεί μια νέα εποχή, γεμάτη προκλήσεις αλλά και ελπίδα για αλλαγή. Τα δε οικονομικά προβλήματα είναι γνωστά και αποτελούν τροχοπέδη για τον σύλλογο.

Παρά τις δυσκολίες, η προσεχής αναμέτρηση της Κυριακής με την Ομόνοια προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για επανεκκίνηση. Το αιώνιο ντέρμπι δεν είναι μόνο ζήτημα τριών βαθμών, αλλά και ψυχολογικής ανάτασης και μπορεί να λειτουργήσει ως η σπίθα που θα ανάψει ξανά την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική της ομάδας.