«Καυτό» καλοκαίρι για Κωστή!

Έρχεται ένα πάρα πολύ «καυτό» καλοκαίρι για τον Ιώαννη Κωστή

Ο διεθνής χαφ του Λεβαδειακού πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος και ήδη το όνομά του βρίσκεται στα short lists σχεδόν όλων των μεγάλων ομάδων της Σούπερ Λιγκ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον Κύπριο μέσο σίγουρα σε θεωρητικό επίπεδο και πλέον απομένει να δούμε ποιος ή ποιοι θα κάνουν όντως κίνηση για τον αποκτήσουν. Πάντως, δεδομένα η ομάδα του Κομπότη θα προσπαθήσει να πάρει το μέγιστο οικονομικά για τον παραχωρήσει. 

