Μόνο η Νέα Σαλαμίνα!

Οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν από πολύ νωρίς να επιβληθούν στο πρωτάθλημα της β΄κατηγορίας, φτιάχνοντας μία μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους συνδιεκδικητές της ανόδου, και αυτό της δίνει το δικαίωμα να ξεκινήσει προγραμματισμό για την επιστροφή της εκεί που ανήκει.

Στη πρώτη κατηγορία. Βεβαία, θα πρέπει να ανεβάσει κι άλλο το επίπεδο του ρόστερ της προκειμένου να μην μπει σε περιπέτειες. Το σημαντικό είναι πάντως πως έχει όλο τον χρόνο με το μέρος της για να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Επίσης, είναι αλήθεια πως κάποιοι παίκτες από το υφιστάμενο ρόστερ έδειξαν πως μπορούν να ανταποκριθούν και στο επίπεδο της πρώτης κατηγορίας.

ΨΑΛ.