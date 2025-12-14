Ξέσπασε στην Οβιέδο και... ανεβαίνει η Σεβίλλη του Αλμέιδα!

H Σεβίλλη έχει σφυγμό! Έναν μήνα μετά την τελευταία της νίκη και έπειτα από τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, χαμογέλασε ξανά! Οι Ανδαλουσιάνοι, παρουσιάστηκαν συσπειρωμένοι και αποφασισμένοι να μην πετάξουν βαθμούς και με την Οβιέδο, καταφέρνοντας να τη νικήσουν στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» με σκορ 4-0 για την 16η αγωνιστική της La Liga!

Σαρωτικοί στο πρώτο μέρος οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα στο πρώτο ημίχρονο, είχαν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους και κατάφεραν με τις δυο τελικές που είχαν στην εστία να βρουν ισάριθμα τέρματα.

Ο Άνταμς μόλις στο τέταρτο λεπτό έβαλε μπροστά την ομάδα του, αξιοποιώντας την ασίστ του Αγκουμέ για το 1-0. Στο 14' ο Μεντί, βρήκε την μπάλα με το χέρι με τον διαιτητή της αναμέτρησης να πηγαίνει στο VAR, αλλά να μην δίνει το πέναλτι, κάτω από έντονες αποδοκιμασίες. Όμως στο 22' ο Σο με ένα άψογο πλασέ κατάφερε να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 για τη Σεβίλλη, η οποία λίγο πριν την ανάπαυλα έχασε με τον Άνταμς την ευκαιρία για το 3-0, το οποίο ωστόσο δεν ήρθε.

Μόλις έξι λεπτά χρειάστηκε η Σεβίλλη στο δεύτερο ημίχρονο για να κάνει το 3-0. Ωραία ανάπτυξη από τους Σεβιγιάνους με τον Άνταμς, από σκόρερ να γίνεται δημιουργός μοιράζοντας στον Μεντί την ασίστ για τρίτο τέρμα της Σεβίλλης.

Λίγο πριν το τέλος του ματς ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο, αποβλήθηκε με δυο κίτρινες κάρτες σε διάστημα δύο λεπτών, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές. Λίγο πριν το φινάλε μπήκε το κερασάκι στην τούρτα για τη Σεβίλλη, όταν ο Ετζούκε, πήρε την μπάλα από τα αριστερά, χόρεψε τη μισή άμυνα της Οβιέδο και φτάνοντας στο ύψος της μικρής περιοχής έγραψε το 4-0 που ήταν το τελικό σκορ.

sport-fm.gr