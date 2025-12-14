ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξέσπασε στην Οβιέδο και... ανεβαίνει η Σεβίλλη του Αλμέιδα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξέσπασε στην Οβιέδο και... ανεβαίνει η Σεβίλλη του Αλμέιδα!

Βρήκε και τα έκανε η Σεβίλλη! Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, μετά από τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, ξέσπασε στην Οβιέδο (4-0) και πλησίασε στην επτάδα της La Liga.

H Σεβίλλη έχει σφυγμό! Έναν μήνα μετά την τελευταία της νίκη και έπειτα από τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, χαμογέλασε ξανά! Οι Ανδαλουσιάνοι, παρουσιάστηκαν συσπειρωμένοι και αποφασισμένοι να μην πετάξουν βαθμούς και με την Οβιέδο, καταφέρνοντας να τη νικήσουν στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» με σκορ 4-0 για την 16η αγωνιστική της La Liga!

Σαρωτικοί στο πρώτο μέρος οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα στο πρώτο ημίχρονο, είχαν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους και κατάφεραν με τις δυο τελικές που είχαν στην εστία να βρουν ισάριθμα τέρματα.

Ο Άνταμς μόλις στο τέταρτο λεπτό έβαλε μπροστά την ομάδα του, αξιοποιώντας την ασίστ του Αγκουμέ για το 1-0. Στο 14' ο Μεντί, βρήκε την μπάλα με το χέρι με τον διαιτητή της αναμέτρησης να πηγαίνει στο VAR, αλλά να μην δίνει το πέναλτι, κάτω από έντονες αποδοκιμασίες. Όμως στο 22' ο Σο με ένα άψογο πλασέ κατάφερε να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 για τη Σεβίλλη, η οποία λίγο πριν την ανάπαυλα έχασε με τον Άνταμς την ευκαιρία για το 3-0, το οποίο ωστόσο δεν ήρθε.

Μόλις έξι λεπτά χρειάστηκε η Σεβίλλη στο δεύτερο ημίχρονο για να κάνει το 3-0. Ωραία ανάπτυξη από τους Σεβιγιάνους με τον Άνταμς, από σκόρερ να γίνεται δημιουργός μοιράζοντας στον Μεντί την ασίστ για τρίτο τέρμα της Σεβίλλης.

Λίγο πριν το τέλος του ματς ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο, αποβλήθηκε με δυο κίτρινες κάρτες σε διάστημα δύο λεπτών, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές. Λίγο πριν το φινάλε μπήκε το κερασάκι στην τούρτα για τη Σεβίλλη, όταν ο Ετζούκε, πήρε την μπάλα από τα αριστερά, χόρεψε τη μισή άμυνα της Οβιέδο και φτάνοντας στο ύψος της μικρής περιοχής έγραψε το 4-0 που ήταν το τελικό σκορ.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για Σατσιά και αναμονή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πώς αντιμετωπίζεται στον Απόλλωνα η μουρμούρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

To θετικό στην Πάφο FC ενόψει ΑΠΟΕΛ και «η ομάδα δεν φωνάζει για ενίσχυση»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δώσε την στον Όρσιτς και πάρε θέση, η δουλειά έγινε...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κ. Παπαδόπουλος για τον Κβιλιτάια που δεν ξεκινάει βασικός και μεταγραφικoύς στόχους εντός Κύπρου

ΑΡΗΣ

|

Category image

Απολογισμός που δεν είναι αποδεκτός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Παλεύει για Ουπαμεκανό η Μπάγερν, παρακολουθούν Ρεάλ και Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανησυχία στον Αρχάγγελο για το ένα στα πέντε και το -8 που δεν θέλουν να γίνει με τίποτα -11

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δύσκολα μένει ο Ντιμπαλά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τι κάνουν Ομόνοια και ΑΕΚ όταν παίζουν καθημερινή…

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Δώρα – άδωρα» για ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Ολυμπιακός Λευκωσίας: Ψυχή!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Εξαιρετικό θέαμα και όμορφες στιγμές πρόσφερε το ECOMMBX All Star Game 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εκτός τροχιάς και με την πλάτη – από νωρίς - στον τοίχο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη