Τελειώνει και με την ανανέωση του Μάνταλου η ΑΕΚ

Την Τρίτη (25/11) η ΑΕΚ προχώρησε στην ανανέωση του Λάζαρου Ρότα έως το 2030. Μετά από αυτό, ο 29χρονος διεθνής μπακ έγινε ο τρίτος παίκτης της ΑΕΚ που υπογράφει νέο συμβόλαιο φέτος και ο επόμενος που ακολουθεί λίαν συντόμως είναι ο Πέτρος Μάνταλος.

Ο νυν αρχηγός της ΑΕΚ και μεγάλο κεφάλαιο για το κλαμπ από το 2014, είναι μία προσωπικότητα που θέλει ο Μάριος Ηλιόπουλος κοντά στην ομάδα και αναμένεται να του προτείνει οδεύοντας στα 35 του τον επόμενο Αύγουστο, μονοετή επέκταση (ίσως και διετή) μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Και όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές θα δώσουν σύντομα τα χέρια, μιας και σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko έγινε ήδη η πρώτη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, με τον Μάνταλο να θέλει να κλείσει την σπουδαία καριέρα του με την φανέλα της ΑΕΚ.

Πρόθεση του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, είναι να διατηρήσει στο ρόστερ της ΑΕΚ, Έλληνες ποδοσφαιριστές και πόσω μάλλον διεθνείς οι οποίοι έως τώρα έχουν καταφέρει να συνεισφέρουν στην ομάδα.

Θυμίζουμε ότι ο Μάνταλος ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ μετά το νταμπλ του 2023 και το επέκτεινε μέχρι το 2026. Μέχρι σήμερα ο αρχηγός της ΑΕΚ έχει φορέσει τα κιτρινόμαυρα σε 409 παιχνίδια, με 68 γκολ και 110 ασίστ και πλησιάζει μεγάλα ονόματα της ιστορίας της Ένωσης σε συμμετοχές.

Athletiko