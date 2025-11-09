ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενόψει του αποψινού «αιωνίου» ντέρμπι έπαιξε πολύ, στα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, το εντυπωσιακό στατιστικό σύμφωνα με το οποίο, στους αγώνες του πρώτου γύρου, η Ομόνοια μετράει μόλις δύο νίκες τα τελευταία 25 χρόνια.

Υπάρχει ωστόσο και η άλλη... όψη που αφορά πιο πρόσφατα στατιστικά και, στην προκειμένη περίπτωση, «ευνοούν» το τριφύλλι.

 Όπως, για παράδειγμα, το ότι στα τελευταία πέντε παιχνίδια δεν καταγράφηκε διπλό (3-2-0) ή και το ότι στα τελευταία τέσσερα ματς, σε πρώτη φάση, επίσης δεν υπήρξε νίκη φιλοξενουμένου (3-1-0). Περαιτέρω, στα τελευταία πέντε με γηπεδούχο την Ομόνοια, οι πράσινοι είναι αήττητοι (3-2-0). Κάθε «αιώνιο» ντέρμπι αποτελεί ευκαιρία για... σερβίρισμα ενός σωρού στατιστικών.

Ποια «σερί» θα διευρυνθούν και ποια θα σπάσουν; Η απάντηση γύρω στις 21:00!

 

E.Γ.

