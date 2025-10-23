«Δεν πρόκειται να παραδώσουμε τον ΑΠΟΕΛ και μετά να μας φτύνουν»

O Πρόδρομος Πετρίδης επισήμανε στη συνέντευξη Τύπου με αφορμή ενημέρωση για το θέμα με την εμπλοκή των επενδυτών, σημείωσε πως στόχος είναι να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ΑΠΟΕΛ.

«Δεν πρόκειται να παραδώσουμε τον ΑΠΟΕΛ και μετά να μας βλέπουν στον κόσμο και να μας φτύνουν. Είναι απόφαση για το μέλλον. Για μας ο ΑΠΟΕΛ είναι πιο σημαντικός και από την ίδια μας την οικογένεια. Πρέπει να διασφαλιστούν εγγράφως και καταβάλλοντας τα πόσα που πρέπει...».