Φερνάντο Αλμέιδα: «Η συμφωνία είναι δύσκολη, είναι σαν ένας γάμος»

«Αυτή την στιγμή είμαι ο CEO. Η δουλειά μου είναι να κρατώ την ομάδα ψηλά. Δουλεύω καθημερινά γιατί είμαι αρκετό καιρό στη Κύπρο. Η συμφωνία είναι δύσκολη, είναι σαν ένας γάμος. Πρώτα γνωρίζεις την κοπέλα, ζεις μαζί της, γνωρίζεις την οικογένειά της και μετά μπορείς να προχωρήσεις σε γάμο. Είμαστε κοντά αλλά ο ΑΠΟΕΛ είναι πιο σημαντικός από μία συμφωνία. Για να κλείσεις μία συμφωνία πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα δουλέψει. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε λεφτά αλλά δεν είναι αυτό το βασικό κριτήριο»