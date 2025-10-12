ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άτυχος ο Ηλία Κωστή, χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Ο 22χρονος τραυματίσθηκε στο φιλικό της Ατλέτικο με την Ίντερ και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα

Μεγάλη ατυχία... κτύπησε τον Ηλία Κωστή, καθώς ο 22χρονος άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου. 

Ο νεαρός, γιος του προπονητή του Ολυμπιακού Λευκωσίας, Γιώργου Κωστή, τραυματίσθηκε στο 82ο λεπτό του φιλικού αγώνα με την Ιντερ, που έγινε στην Λιβύη, ενώ είχε περάσει στο γήπεδο ως αλλαγή, ένδεκα λεπτά νωρίτερα. 

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και αποχώρησε υποβασταζόμενος, ενώ οι σχετικές εξετάσεις που έγιναν στην Μαδρίτη, αποκάλυψαν την σοβαρότητα του τραυματισμού. 

Ο Κωστής έκανε ντεμπούτο με την Ατλέτικο στις 4 Οκτωβρίου του 2023, ως αλλαγή στην αναμέτρηση με τη Φέγενορντ για το Champions League, ενώ είναι διεθνής με την εθνική Ελπίδων.

Διαβαστε ακομη