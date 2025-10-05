ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο απερίσκεπτος Μπουράν την πλήρωσε στο ντέρμπι του ΓΣΠ

Απρόσεχτο παιχνίδι και αποβολή για τον Μπουράν.

Με δέκα ποδοσφαιριστές συνεχίζει ο Άρης στο ντέρμπι του ΓΣΠ απέναντι στην Ομόνοια λόγω αποβολής του Μπουράν, ο οποίος δέχτηκε δεύτερη κίτρινη πολύ νωρίς στο παιχνίδι, μόλις στο 23'. 

Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής του Άρη δέχτηκε δύο κίτρινες σε διάστημα λίγων λεπτών (21', 23'). Οι κάρτες ήταν απόλυτα δικαιολογημένες.

Ο ποδοσφαιριστής του Άρη ενέργησε απερίσκεπτα, καθώς από τη στιγμή που δέχτηκε την πρώτη κίτρινη κάρτα όφειλε να ήταν διπλά προσεχτικός. Δεν ήταν, όμως, και το πλήρωσε.

Διαβαστε ακομη