Κύριοι, αυτός είναι ο Νεόφυτος!

Μετά από το γκολ που δέχθηκε το 2022 απέναντι στον Απόλλωνα, ο Νεόφυτος Μιχαήλ μπήκε στη… σκιά. Λες και ένα λάθος αρκεί για να “καεί” ένας ποδοσφαιριστής. Στην Ανόρθωση, μετέπειτα το πέρασμα του ήταν καλό αλλά πάλι κανείς δεν μίλησε γι αυτόν!

Στην Πάφο βρήκε ξανά την ευκαιρία να σταθεί στα πόδια του, να αναγεννηθεί. Αλλά και πάλι, ήταν δεύτερος πίσω από τον Ίβουσιτς. Όταν του δόθηκε χρόνος συμμετοχής, τα πήγε εξαιρετικά κι όμως, παρέμενε αναπληρωματικός.

Από τη στιγμή που έφυγε ο Κροάτης, ο Νεόφυτος άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Σε κάθε παιχνίδι είναι παρών, με προσωπικότητα, με σταθερότητα, με αυτοπεποίθηση. Εμπνέει σιγουριά κάτω από τα δοκάρια και αποδεικνύει συνεχώς ότι άξιζε και αξίζει... περισσότερα.

Και φτάνουμε στο χθεσινό ματς στον Πειραιά.

Μπορεί να περιμέναμε πολλά περισσότερα πράγματα από τον Ολυμπιακό ειδικά μετά την αποβολή του Μπρούνο, αλλά όταν χρειάστηκε, ήταν εκεί. Σταθερός και συγκεντρωμένος για ακόμα μια φορά!

Και όλα αυτά… από έναν ποδοσφαιριστή που για χρόνια βρισκόταν στο περιθώριο!

Τελικά πόσο αδικούμε τα δικά μας παιδιά;